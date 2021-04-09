«Урезать» территорию Украины теперь будет невозможно: Стефанчук рассказал о нюансе закона о референдуме

На Всеукраинском референдуме украинцы должны решать вопросы общегосударственного значения. Об этом в эфире программы ТСН заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Политик отметил, что это могут быть вопросы вхождения Украины в ЕС и НАТО, вопросы изменения территории государства.

Он также уточнил, что изменять территорию Украины дает не закон, а Конституция.

«Там четко сказано, что вопрос изменения территории — это вопрос референдума. Нарабатывая закон, мы не могли обойти статью 73 Конституции Украины. Но мы в законе о всеукраинском референдуме отметили, что можно рассматривать лишь вопрос увеличения территории. Мы никоим образом не допустим легитимного варианта уменьшения территории», — сказал вице-спикер.

Стефанчук также добавил, что референдум -это очень дорогое мероприятие. Его стоимость ориентировочно 3 миллиарда гривен.

«Поэтому очень важно, чтобы те, кто инициировали референдум, чувствовали свою ответственность», — подытожил политик.

Напомним, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О всеукраинском референдуме», принятый Верховной Радой 26 января 2021 года. Всеукраинский референдум может назначаться президентом Украины, Верховной Радой или провозглашаться главой государства по народной инициативе.

Фото из открытых источников

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