Президент Украины Владимир Зеленский ревнует Виктора Медведчука из-за его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение озвучил журналист и колумнист Виталий Портников в интервью изданию «Новое время».

«Когда Зеленский вводит санкции против Медведчука, это может быть совершенно другая мотивация. Она может быть связана не с рейтингом, а с убеждениями, что если не будет пророссийских каналов, то Зеленский получит пророссийский электорат. Это, кстати, огромная иллюзия. Люди смотрят каналы „112Украина“, NewsOne и ZiK потому что они совпадают с их мировоззрением, а не потому, что смотреть нечего», — сказал в интервью Портников.

А еще, по мнению журналиста, есть момент ревности.

«Когда Зеленский шел к власти, то полагал, что он один имеет право вести переговоры с Путиным. Кстати, точно так же думал Янукович, а тут вдруг Медведчук. Значит, надо показать, кто в Украине царь. А то, что Путин полагается на Медведчука, — это такое непонимание украинской культуры. Ведь украинские политики, даже Зеленский и Янукович, воспитаны в польской политической традиции», — отметил журналист.

Он также образно пояснил, что имеет в виду: «Есть польский король, а я крупный феодал, я хочу разговаривать с королем о своем поместье, я даже готов платить дань с этого поместья. Но какой-то более мелкий феодал не может разговаривать с королем. А если он будет разговаривать с королем, я его побью на конюшне».

Портников напомнил, что именно с этого и начиналось восстание Богдана Хмельницкого — его избили люди, которые считали себя более влиятельными.

«Богдан Хмельницкий по сути — это Медведчук тех времен. У Путина ордынское мышление, а не польское. Он дает ярлыки. Он Медведчуку дал ярлык на Украину. То, что в Украине бунтуют, и этот ярлык не признают — это не его проблемы», — сказал колумнист.

Портников также объяснил приход Зеленского к власти.

«Ситуативная победа популизма во всем мире. И сейчас коронавирус фактически кончает с этим наводнением и его политическими фигурами. Сторонники этого наводнения, как не прискорбно это звучит, умирают. Потому что в странах, где было популистское правление, была большая смертность от коронавируса», — считает он.

Журналист также привел в пример ситуацию в Италии.

«Можно посмотреть простую вещь — что произошло в Италии. А эта страна, которая голосовала за популистские партии „Лигу Норд“ и „Пять звезд“. И там было правительство „Пяти звезд“ и „Лиги“, которое сейчас только сменилось профессиональным правительством Марио Драги. Бразилия президента Болсонару тоже вымирает, Соединенные Штаты Дональда Трампа сменились США Байдена. Украина президента Зеленского неизбежно изменится. То есть мы в принципе говорим о физическом исчезновении сторонников популизма», — добавил Портников.

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