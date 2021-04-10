Присутствие в Раде не обязательно: нардепам разрешат голосовать в любой точке мира

В Украине могут разрешить народным депутатам голосовать за законы удаленно, без обязательного посещения зала для голосований в Верховной Раде. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет «КП в Украине».

«У меня есть задача от президента — сделать голосование и в Кабинете министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи», — сказал он в интервью.

По словам политика, депутат при этом может находиться не в сессионном зале. Для этого сначала нужно будет внести изменения в закон, который сейчас обязывает депутата голосовать именно в зале пленарных заседаний.

«Закон надо будет изменить», — сказал министр.

Федоров исключает возможность того, что вместо депутата проголосует кто-то другой.

«Во-первых, они должны будут проходить идентификацию личности, в том числе и с помощью FaceID. А во-вторых, это ж персональная ответственность парламентария», — пояснил министр.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила закон, которым окончательно легализовала использование цифровых паспортов в Украине.

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