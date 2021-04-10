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Политика

Мендель снова оскандалилась, теперь — с «украинским английским»

22:45 10 апреля 2021
мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель снова спровоцировала острые дискуссии о языке. Когда поутихли споры, нужно ли Украине защищать «украинский русский» язык, Юлия написала в соцсетях хештег на английском, и он вызвал не менее жаркие перепалки.

Журналист и бывший депутат Сергей Высоцкий указал Мендель, что она принципиально неправильно употребляет хэштег NoCivilWar in Ukraine, из-за чего ее фраза читается как «Нет гражданской войне в Украине». Шутники тут же отреагировали, что это такой «украинский английский». Скрин приводит Дмитрий Чекалкин в Instagram.

У Мендель нашлась большая группа сторонников, убеждающих, что первый вариант — тоже вполне допустим с точки зрения филологии. Им оппонируют те, кто знаком с историей хештега. #NoCivilWar часто использовалось во время предвыборного противостояния в США и означало «Нет гражданской войне».

Высоцкий согласен, что пресс-секретарю президента стоит высказываться очень четко, чтобы исключить любые двойные трактовки. «В первом случае имеем крайне двузначное выражение „NoCivilWar“, которое может в зависимости от заданного контекста быть прочитано в форме „нет — гражданской войне“, во втором — однозначное отрицание „NotCivilWar“Невозможность ложных интерпретаций высказываний — показатель профессионализма. Которого в данном случае не хватает», — подытожил он.

Напомним, предыдущая языковая дискуссия, невольно инициированная пресс-секретарем президента, закончилась тем, что в Офисе главы государства заявили: сомнительные высказывания — частное мнение Мендель, а Офис Зеленского не поднимает языковой вопрос.

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Мендель снова оскандалилась, теперь — с «украинским английским»

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