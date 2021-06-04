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Політика

«Велике будівництво»: на Дніпропетровщині відкрили унікальний будинок для дітей-сиріт

15:30 4 червня 2021
фортеця добра

На Дніпропетровщині у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відкрили сучасний та комфортний малий груповий будинок для дітей-сиріт «Фортеця добра» у Петриківці.

Як повідомив у фейсбуці очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, новий будинок для дітей-сиріт має 5 спалень, велику кухню-вітальню та ігрову зону. Біля будинку облаштували молодий сад та дитячий майданчик.

«Житимуть у новому будинку четверо дітей. Цілодобово поряд з дітьми будуть вихователі. Вони допоможуть адаптуватися у соціумі», — наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що в планах програми президента на 2021 рік — продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи — 95, садки — 70, стадіони — 80, басейни — 29, приймальні відділення у лікарнях — 177 об'єктів.

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