Президент України Володимир Зеленський порушив міжнародні стандарти, коли закрив три опозиційні телеканали NEWSONE, «112 Україна» та ZIK. Про це пише політтехнолог Володимир Шамін, посилаючись на звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини «Огляд ситуації в сфері прав людини в Україні».

Він зазначив, що в ООН від загальних фраз нарешті перейшли до чітких формулювань і заяв.

«2 лютого президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про накладення санкцій на Тараса Козака і вісім його компаній, що призвело до закриття трьох телеканалів. Це рішення суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини, оскільки йому не вистачає обґрунтування необхідності і пропорційності, і воно не було прийнято незалежним органом», — сказано в звіті, зазначив Шамин.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 8 фізичним і 19 юридичним особам, серед яких троє українських громадян — політик Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та цивільна дружина власника каналів NewsOne, ZIK та «112 Україна» Тараса Козака Наталя Лавренюк.

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, коментуючи рішення української влади в ефірі «Радіо Свобода» про заборону каналів NewsOne, «112 Україна» та ZiK, висловила стурбованість тим, що «це рішення може вплинути на свободу слова в Україні, і нагадує, що держави зобов'язані поважати, захищати і забезпечувати права на свободу вираження поглядів, зокрема право шукати, отримувати та поширювати різноманітну інформацію та ідеї».

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