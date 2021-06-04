Закриттям трьох каналів Зеленський порушив міжнародні стандарти, — експерт про звіт ООН
Президент України Володимир Зеленський порушив міжнародні стандарти, коли закрив три опозиційні телеканали NEWSONE, «112 Україна» та ZIK. Про це пише політтехнолог Володимир Шамін, посилаючись на звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини «Огляд ситуації в сфері прав людини в Україні».
Він зазначив, що в ООН від загальних фраз нарешті перейшли до чітких формулювань і заяв.
«2 лютого президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про накладення санкцій на Тараса Козака і вісім його компаній, що призвело до закриття трьох телеканалів. Це рішення суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини, оскільки йому не вистачає обґрунтування необхідності і пропорційності, і воно не було прийнято незалежним органом», — сказано в звіті, зазначив Шамин.
Нагадаємо, 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 8 фізичним і 19 юридичним особам, серед яких троє українських громадян — політик Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та цивільна дружина власника каналів NewsOne, ZIK та «112 Україна» Тараса Козака Наталя Лавренюк.
Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, коментуючи рішення української влади в ефірі «Радіо Свобода» про заборону каналів NewsOne, «112 Україна» та ZiK, висловила стурбованість тим, що «це рішення може вплинути на свободу слова в Україні, і нагадує, що держави зобов'язані поважати, захищати і забезпечувати права на свободу вираження поглядів, зокрема право шукати, отримувати та поширювати різноманітну інформацію та ідеї».249
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