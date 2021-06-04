В ООН негативно поставилися до закриття трьох українських опозиційних телеканалів. Про це пише видання «Детектор медіа», коментуючи звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини «Огляд ситуації у сфері прав людини в Україні».

Зокрема, в «Детектор медіа» звернули увагу на заяву ООН про порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини відключенням з ефіру трьох телеканалів — NEWSONE, «112 Україна» та ZIK. Також подібному рішенню, прийнятому українською владою, пише редакція, цитуючи звіт, «не вистачає обґрунтування необхідності й пропорційності, і воно не було прийняте незалежним органом».

«2 лютого президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про накладення санкцій на Тараса Козака і вісім його компаній, що призвело до закриття трьох телеканалів („112 Україна“, NEWSONE і ZiK). Це рішення суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини, оскільки йому не вистачає обґрунтування необхідності та пропорційності і воно не було прийняте незалежним органом», — йдеться в звіті, зазначає «Детектор медіа».

Також в «Детектор медіа» додали, що в ООН викликають стурбованість зареєстровані у Раді чотири законопроєкти, спрямовані на встановлення покарання за «колабораціонізм» з ворожою державою, які можуть негативно позначитися на питаннях примирення та соціальної згуртованості.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 8 фізичних і 19 юридичних осіоб, серед яких троє українських громадян: політик Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та цивільна дружина власника каналів NewsOne, ZIK та «112 Україна» Тараса Козака Наталя Лавренюк.

252

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter