Політичний проект «Україна — наш дім» має шанси отримати підтримку активних виборців і ставить перед собою цілі, які можуть забезпечити їй стабільне місце в українській політиці. У той же час лідер партії — Борис Колесніков — має репутацію успішного бізнесмена і чиновника. Таку думку озвучив політолог Руслан Бортник, пише «Обозреватель».

«З'їзд політичної партії „Україна — наш дім“ у ЗМІ анонсувався в кінці жовтня — тоді з'явилася інформація про те, що колишній міністр інфраструктури і колишній віце-прем'єр, який відповідав за проведення Євро-2012, Борис Колесніков створює політичну силу. Дехто намагався розгледіти в ній варіант „Партії регіонів — 2“, але знакові постаті з ПР і Оппоблоку в новій партії не присутні… Більш того: в політичній партії немає людей, безпосередньо або побічно пов'язаних з Рінатом Ахметовим — старовинним другом Бориса Колесникова. Цей момент є показовим: Ахметов швидше за все не причетний до створення нової політичної сили… Це проект Бориса Колесникова, який дозрів до самостійної політичної діяльності», — вважає Бортник

За його словами в цій партії присутні молоді люди, які, як висловився Колесников, зробили бізнес «від грядки до присутності на ринку ЄС».

«Географія — велика: Київ, Дніпро, Волинь, Вінниця. Це не чергова „південно-східна“ партія, покликана забирати голоси у ОТЗЖ. Найбільше Колесніков і його партія можуть заходити на поле „Слуги народу“ і забрати тих, хто розчарувався в „партії влади“… Назвати її опозиційної також складно: Борис Колесніков уникає критики Володимира Зеленського і нинішньої влади. Ставка — на конструктивні пропозиції, в стилі „ми знаємо, як“. Звідси і ідеологічна основа партії: ставка на професіоналів», — написав політолог.

Він зазначив, що за останніми даними, близько 70% українців втомилися від «нових облич» і хочуть бачити у владі професіоналів. Політолог підкреслив, що Колесніков має імідж професіонала, який створив з нуля бізнес, тазіграв ключову роль в організації «Євро-2012».

«Колесников — це нагадування про „золотий вік“, коли росли доходи громадян, а держава була ще соціальною. Коли після Другої світової в Німеччині виникло питання лідерства, погляди звернулися на „людину з минулого“, одну з далеко не ключових фігур Веймарської республіки Конрада Аденауера. Хоча сам Колесников хоче стати не стільки „українським Аденауером“, скільки „українським Ерхардом“ — творцем економічного дива»,— вважає він.

Він зазначив, що Колесников пропонує кардинальні рішення — зламати «становий хребет» бюрократії, радикально скоротити кількість чиновників, максимально передати повноваження на місця (зберігши за центром міжнародні відносини, оборонну політику, інфраструктурні проекти і безпеку). Багато уваги приділяється трансформації економічних показників в соціальні.

«При цьому політик всерйоз говорить про можливість в 2031 увійти до Великої Двадцятки. Чи вийде це у Колесникова? Поки є амбіції і можливості. Все інше залежить від Колесникова і його команди»,— резюмував Руслан Бортник.

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