Закон «про олігархів»: глава Мін'юсту озвучив імена двох потенційних фігурантів реєстру

П'ятий президент України Петро Порошенко та бізнесмен Ігор Коломойський потрапляють під визначення «олігарх» згідно із законопроєктом, який днями був внесений до Верховної Ради.

Про це в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Міністр нагадав, що олігархом вважається громадянин, який бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії й вартість його активів перевищує 2 млрд 270 млн гривень.

Малюська уточнив, що якщо навіть самі бізнесмени, яких в Україні називають олігархами, не беруть участі в політиці, але їх бізнес-партнер є чиновником або народним депутатом, то він, відповідно, має вплив на політичне життя.

Чиновник зазначив, що в Ігоря Коломойського у Верховній Раді є кілька бізнес-партнерів. Тому сам Коломойський теж потрапить до реєстру олігархів.

За його словами, Петро Порошенко, теж «відповідає всім критеріям» для того, щоб потрапити до реєстру олігархів.

«Закон не писався під окрему людину. Закон писався під олігархічну систему, і він має наслідки. Якщо ви не хочете потрапити в реєстр — позбудьтеся впливу на політичне життя, залишайтеся зі своїми активами, не підходьте до політики, до ЗМІ», — так міністр відповів представнику «Європейської Солідарності» Артуру Герасимову на слова, що закон писали спеціально «під Порошенко».

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що питання про статус олігархів повинно бути винесене на всеукраїнський референдум.

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