Перемога Вірастюка: Велика Палата ВС скасувала рішення Верховного Суду щодо протоколу ЦВК

У суботу, 5 червня, Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 та 26 травня, залишивши в силі протокол ЦВК про результати виборів в окрузі № 87 на Івано-Франківщині. Про це повідомили в ЦВК.

У громадянській мережі «Опора» заявили, що Велика Палата Верховного Суду визнала дійсним протокол ЦВК від 19 травня, яким Василь Вірастюк визнаний обраним народним депутатом в окрузі № 87 в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, голосування на довиборах в окрузі № 87 відбулося 28 березня. 4 квітня ЦВК визнала переможцем Василя Вірастюка. Згідно з підсумковим протоколом, він набрав 14 711 голосів. Найближчий суперник — Олександр Шевченко — отримав 13942 голоси. Однак протокол про підсумки виборів був скасований. Після цього опоненти та ЦВК вирішували спір через суд.

Фото Василь Вірастюк / Facebook

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