Російські окупанти продовжують тиск та репресії проти вільної професійної журналістики в окупованому Криму і на сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України у Facebook.

«В цих умовах виник феномен громадянського журналізму, коли звичайні люди з активною громадянською позицією взяли на себе виконання функцій ЗМІ, заповнюючи вакуум незалежного та неупередженого висвітлення ситуації на окупованому півострові», — повідомили у відомстві.

За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активісти зазнають переслідувань та потрапляють за грати.

«Обвинувачення висуваються за „терористичними“ статтями, що загрожує ув’язненням на терміни 20 і більше років. Наразі 9 громадянських журналістів, незаконно утримуються в російських тюрмах, один перебуває під домашнім арештом. Це — Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов. 10 березня у тимчасово окупованому Сімферополі російська ФСБ затримала журналіста „Крим Реалії“ Владислава Єсипенка», — повідомили в МЗС України.

Як писали «ФАКТИ», днями окупаційний «Верховний суд» в Криму незаконно засудив лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до тюремного ув'язнення та штрафу у «справі 26 лютого».

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