На Дніпропетровщині за програмою «Велике будівництво» створюють казкові дитсадки з екоматеріалів (фото)

У Дніпропетровській області за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» одночасно створюють чотири дитячих садочки, в які діти ходитимуть із радістю. Фотографіями поділилася пресслужба Дніпропетровської ОДА.

«Теплі, яскраві, затишні. Саме до таких дитсадків мають ходити малюки. Створюємо в області сучасні дошкільні заклади. Впевнений: маленькі хлопчики та дівчатка відвідуватимуть їх із задоволенням», — каже заступник голови ОДА Максим Беспальчук.

Загалом чотири заклади прийматимуть 385 дітей. Для прикладу, у Старих Кодаках садочок побудували на місці пустиря. Він стане першим дитсадком у селі. Зараз тут фарбують стіни, кладуть плитку та монтують підйомник для дітей з інвалідністю.

Покровський дитсадок також збудували з нуля. На прилеглій території вже є альтанки, ігрові майданчики та мінігород. Одна з родзинок закладу — спеціальний простір для вивчення правил дорожнього руху — зі знаками, «зеброю» та світлофором.

За словами директорки Лілії Демченко, садок будували з екологічних матеріалів, а всередині намагались створити атмосферу казки. Тому назвали новий садочок «Дивосвіт».

Ще один новий дитсадок створюють у Чкаловому зі старої недобудови. Сюди переїде місцевий дошкільний заклад «Берізка», який прийматиме вдвічі більше малюків.

У Павлопіллі модернізують старий садок, в якому обвалився ґанок і протекла покрівля. Зараз будівлю капітально ремонтують. Фасад утеплили, замінили дах, всередині залили нову підлогу. На першому поверсі підлога буде з підігрівом, а в кімнатах встановлять сучасну вентиляцію, що забезпечить тепле, але свіже повітря.

На вулиці планують встановити 6 альтанок, під кожну дитячу групу, а також висадити понад 100 дерев і кущів, облаштувати спортивний майданчик, каруселі, гойдалки та розбити мінігород.

Як повідомлялось, цього року за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» відкриють 95 сучасних шкіл та 70 садочків.

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