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Політика

«До останнього вірив в реанімацію партії»: Притула заявив про вихід з «Голосу»

10:46 7 червня 2021
Притула

Політсила «Голос» продовжує втрачати своїх партійців. Рік тому про вихід з команди оголосив засновник «Голосу» Святослав Вакарчук. Тепер про припинення членства в політсилі повідомив шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула.

За словами Притули, його тепер уже колишня партія з новим керівництвом занадто далеко пішла від джерел: «Відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на «ашкварне» голосування своїх депутатів … Більш того, партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недоброчесних персонажів з «Голосу».

«Я до останнього вірив у можливість цивілізованого діалогу і реанімації… Діалогу не вийшло», — заявив Притула.

Шоумен стверджує, що з політики не йде, але тепер буде обережнішим. «Надалі супутників на тернистому шляху української політики я буду вибирати обачно», — обіцяє він.

Нагадаємо, Притула приєднався до «Голосу» перед парламентськими виборами в 2019 році, але в Раду не пройшов. Пізніше артист спробував свої сили на виборах мера Києва, але посів третє місце.

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