«Особисті амбіції взяли гору»: в «Голосі» задоволені, що позбулися Притули

Поле того як телеведучий і шоумен Сергій Притула несподівано оголосив, що йде з партії «Голос», в політсилі єхидно визнали, що не сильно засмучені такою втратою.

«Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю», — заявили в «Голосі».

«Але ми вітаємо Сергія Притулу з тим, що він нарешті визначився зі своїми політичними планами. Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проекту, за який він, очевидно, візьметься, а також у кар'єрі в шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує», — додали в партії.

У «Голосі» не виключають, що слідом за Притулою можуть піти й інші партійці. Утримувати їх не будуть. «Сидіти на двох стільцях, по-перше, незручно, а по-друге, безвідповідально», — кажуть в партії.

Нагадаємо, Притула стояв біля витоків «Голоси» і пробув членом партії два роки. 7 червня шоумен заявив, що йде з «Голосу», але не з політики.

Фото Сергій Притула/Facebook

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