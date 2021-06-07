У суботу, 5 червня, жителі громади Феодосіївської об'єднаної територіальної громади під Києвом знесли паркан, встановлений забудовником на одній з ділянок природного заказника «Чернечий ліс», на якому планується побудувати рекреакціонний центр біля озера Ходосіївка. В ході акції, яка транслювалася у прямому ефірі, активісти намагалися додзвонитися сільському голові Миколі Пянчуку (на фото), проте їм це не вдалося. Учасники протесту вважають, що відсутність голови на заході громади може говорити про його корупційні зв'язки із забудовником. Активісти вирішили ініціювати його відставку і організувати дострокові вибори в ОТГ, йдеться в матеріалі видання «Газета по-українськи». Місцевих жителів підтримали ГО «Нова столиця» і ГО «Традиція і порядок».

«Забудовником виступає компанія „Ходосіївські системні інвестиції“, яка активізувала в травні будівельні роботи на території ландшафтного заказника „Чернечий ліс“ на ділянках, узятих в оренду у Ходосівської сільради ще в 2013 році. Територію закрили парканом, вглиб лісу проклали дорогу, в кінці якої встановили будівельну „будку“ зі шлагбаумом. За словами місцевих активістів, вхід на ділянку охороняють особи спортивної статури і характерної зовнішності», — йдеться в статті.

За даними ЗМІ, історія проблемних ділянок починається ще в 2004 році, коли два наділи загальною площею близько 19 га для будівництва рекреаційного комплексу на березі озера взяло в оренду ТОВ «Топаз-електронікс». У 2013 році орендарем стали «ХCІ». Засновниками компанії є Ігор Завіновский, Рой Буберман і ТОВ «Група «Системні інвестиції».

«Завіновский — голова правління ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», яку пов'язують з інвесткомпанією Concorde Capital Ігоря Мазепи. Буберман — ізраїльський інвестор, згідно з британським реєстром підприємств, є співзасновником White Wood Investments. ТОВ «Група «Системні інвестиції» засновано Сергієм Мушенком, Олександрою Мірошниченко (Україна) і Михайлом Тележком (Латвія). Журналісти проекту «Свідомо» ще в 2014 році пов'язували «Системні інвестиції» з оточенням екссекретаря Київради Олеся Довгого (сьогодні позафракційний народний депутат. — Авт.) «, — пише видання.

На акцію місцевих жителів завітала співачка Руслана, яка проживає в Лісниках. В ході спілкування з жителями громади, вона повідомила, що вже подала як фізособа заяви про злочин з боку забудовника в різні інстанції — правоохоронні органи та екологічні відомства. Крім того, вона закликала продовжувати мирні акції протесту.

Проти забудови лісу активно виступають екологи. Голова «Української природоохоронної групи» Олексій Василюк підкреслив, що ділянка лежить на шляху важливих маршрутів міграції багатьох рідкісних видів тварин. За його словами, сільська рада ігнорує зобов'язання, взяті Україною перед європейськими структурами щодо захисту таких маршрутів.

«Нинішній Феодосіївській сільський голова Микола Пянчук, схоже, самоусунувся від вирішення проблеми своїх попередників, і не підтримує прагнення жителів розірвати договір оренди, не вигідний для громади і небезпечний для реліктового лісу… Сумнівно, що будь-які активні будівельні роботи на території земель громади (а ділянки „ХСІ“ орендує саме у Феодосіївської ОТГ) могли пройти повз увагу керівника ОТГ», — йдеться у матеріалі.

Як зазначає видання, жителі вирішили ініціювати відповідний збір підписів за відставку керівника ОТГ Пянчука, а звернення про його бездіяльність подані в правоохоронні органи.

«На поточному тижні сільська рада на своєму засіданні розглядатиме питання про договори оренди проблемних земельних ділянок. Активісти закликають небайдужих громадян приєднатися до акції протесту і підтримати тиск місцевих жителів і громадських організацій на сільського голову з вимогою розірвати відповідні документи», — резюмує видання.

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