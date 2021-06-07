Експерт пояснив, чим небезпечна справа про узурпацію влади у Харкові

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який попереджає українців про можливі теракти на газопроводі, заклав у Харкові цілком реальну політичну «бомбу» з непередбачуваними наслідками для всієї країни" - в.о. мера Харкова Ігор Терехов може виявитися офіційним самозванцем. Про це написав політичний експерт Володимир Цибулько на власній сторінці у «Фейсбуці».

«Частина депутатів міськради вже називають Терехова „самозванцем“. Вони стверджують, що торішнє звернення покійного Кернеса до депутатів міста, в якому він пропонує обрати Терехова секретарем міськради — підроблене. Лист підписаний електронним підписом Кернеса, сам він підписати не міг, бо був у комі. А хто листа підписав насправді — та й хто його взагалі писав — загадка. І саме цей лист, по суті, зробив Терехова спочатку секретарем міськради, а після смерті Кернеса — виконувачем обов’язків мера. Кримінал в цій історії точно є. І навіть більше — мова йде про загрозу конституційному ладу через узурпацію влади в Харкові», — вважає Цибулько.

Він також зауважив, що депутати кілька місяців «ходять по прокуратурах і судах, але поки що марно. І харківська „слуга народу“ депутат міськради Аліна Мустафаєва написала депутатського листа самому президентові як голові РНБО».

Справа про «підпис Кернеса», на думку експерта, «тепер не внутрішнохарківська, а ще й київська, президентська. А в Харкові незабаром позачергові вибори міського голови, і Терехов — кандидат, якому дехто в офісі президента з самого оголошення дати виборів сприяє».

«Оцініть красу комбінації: харківська „слуга народу“ просить „слугу народу“ президента втрутитися в ситуацію… Ну, бувало вже в українській політиці багато криз. Але це точно щось нове… Нова політична напруга на сході країни є реально небезпечною для держави в цілому», — зазначив експерт.

Цибулько попреджає, що невтручання вищої влади в цю історію — покаже її безпорадність, невдале розв’язання — так само.

«Треба, принаймні, внести ясність — лист Кернеса підроблений чи ні. Бо саме нез’ясованість є джерелом цієї кризи і головною причиною сумніватися в легітимності Терехова як, хоч і тимчасового, але керівника другого за населенням міста України. І — нинішня посада Терехова дає йому чималі переваги як кандидату в мери. Логічно постане питання про чесність виборів. І це вже буде не просто політичний скандал, а реально масштабна й затяжна політична криза», — написав Цибулько.

Нагадаємо, напередодні очільник МВС Арсен Аваков, виступаючи після спільних тактико-спеціальних навчань підрозділів Національної гвардії, Національної поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій на Харківщині, заявив про можливість, що на українських магістральних газопроводах, якими російський газ транспортується до Європи, можуть бути влаштовані терористичні акти.

Фото: Вікіпедія

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