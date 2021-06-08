Політолог вказав на те, як НАЗК суперечить саме собі у заявах по будівництву Київської об’їзної

НАЗК намагається загальмувати реалізацію проєкту з будівництва Київської об'їзної дороги. Спочатку відомство публікує позитивний звіт, а потім у пресрелізі заявляє про корупційні ризики. Суперечливу позицію НАЗК прокоментував у Facebook політолог Кирило Сазонов.

«Будівництво важливої для столиці Київської об'їзної дороги, яке мало розпочатися вже влітку в межах „Великого будівництва“, отримало несподівану підніжку від НАЗК. Річ у тому, що напередодні Верховна Рада проголосувала за ряд змін в закон „Про публічні закупівлі“ з метою вдосконалити процеси закупівель, а заодно й гарантувати якісну реалізацію амбітного проєкту Київської об'їзної», — пише він.

Ключова зміна, яку вносить законопроєкт, має запустити процес будівництва дороги по міжнародній формі контрактів EPC+F.

«Суть в тому, що підрядник не тільки проєктує і будує, але й забезпечує можливості фінансування для виконання цих робіт. Таким чином, на максимально ранньому етапі відсіюються різні ТОВ „Роги й копита“, а на реалізацію проєкту претендують лише надійні й досвідчені компанії», — пояснює Сазонов.

НАЗК у своєму пресрелізі заявило про корупційні ризики нового законопроєкту, хоча в опублікованих напередодні висновках агентство таких ризиків не знайшло.

«Експерти НАЗК лише висловили претензії щодо змін в процес оскарження процедури та підсумків закупівель. Звідки ж такий висновок взявся в їхньому ж пресрелізі? І чому все виглядає так, ніби антикорупційна структура гальмує зміни, які б допомогли привести процес будівництва Київської об'їзної у відповідність з прозорими міжнародними стандартами?» — цікавиться політолог.

Нагадаємо, проєкт створення Київської об'їзної дороги (КОД) розпочато в рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Згідно з планом, навколо столиці буде створено 150-кілометрове транспортне кільце, що з'єднає ключові траси, які ведуть до Києва, й допоможе вивести з міста увесь транзитний трафік.

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