Забуранна назвала загрози обіймання мером одразу двох керівних посад у столиці

На часі розділення посад київського міського голови і очільника КМДА, що дозволить сформувати більш ефективну та прозору систему управління містом. Про це розповіла голова київського осередку «Слуги народу» Леся Забуранна в інтерв’ю УНІАН, відповідаючи на запитання щодо контролю діяльності міського голови Києва та Київради.

«Я думаю, що ця ідея доволі правильна. Коротко поясню чому. Якщо ми подивимось на існуючу зараз ситуацію, то отримаємо доволі замкнуту систему, коли очільник міста та голова КМДА в одних руках тримає усю повноту влади. Діючий мер, по-перше, призначає усіх керівників комунальних підприємств, власних заступників, а їх на сьогодні аж тринадцять. На моє глибоке переконання, тринадцять заступників — це, напевно, надто розширена система управління, менша кількість була б точно не менш ефективною», — вважає Забуранна.

За її словами, очолюючи Київську раду, мер може впливати на розподіл бюджету та визначення пріоритетних напрямів фінансування.

«І в той же час одноосібно контролює ефективність роботи як комунальних підприємств, так і департаментів, що існують у структурі. Це цілком закрита, закапсульована та непрозора система, без механізмів впливу суспільства. Через це майже неможливо оцінити, наскільки прозоро та ефективно ця робота відбувається. Ми є державою, яка підтримує європейський підхід і цінності та прагне децентралізації, але у Києві виходить навпаки, усе занадто централізуємо», — пояснила вона.

За словами Забуранної розділення посад мера дозволить більш ефективно та раціонально розпоряджатися коштами міста.

«Тому що, врешті решт, усі кошти, які є у розпорядженні Києва, — це кошти киян», — наголосила голова київського осередку «Слуги народу».

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