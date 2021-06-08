Розмова Зеленського з Байденом: в ОП озвучили подробиці переговорів

Під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом вдалося детально скоординувати позиції двох держав. Про це повідомили в Офісі президента.

За інформацією Офісу, в ході розмови Зеленський заявив про необхідність створення «реального покрокового плану для приєднання України до НАТО». Цей план повинен бути прив'язаний до чітких календарних дат.

Український лідер зазначив, що рух України в НАТО може наблизити встановлення миру на Донбасі. Ситуація на Донбасі обговорювалася дуже докладно.

Особливу увагу було приділено питанню закінчення будівництва «Північного потоку — 2», який Зеленський назвав зброєю в руках Росії.

За його словами, «Північний потік — 2» значно збільшує всі наявні ризики в нашому регіоні.

Значна частина розмови президентів була присвячена питанню трансформації України, як держави, в прозору і конкурентну систему.

Нагадаємо, телефонна розмова Зеленського з Байденом відбулася перед зустріччю президента США з президентом Росії в Женеві.

фото https://tsn.ua/

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