У Коростишеві відкрили приймальне відділення, переобладнане за стандартами «Великого будівництва»

Понад 90 тисяч мешканців Житомирського району та прилеглих громад отримали доступ до швидкої та багатопрофільної медичної допомоги. Після реконструкції та переобладнання відкрили приймальне відділення Коростишівської районної лікарні, повідомляє голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Це вже друге оновлене приймальне відділення, відкрите в області за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Реконструкція відділення екстреної меддопомоги тривала майже півроку. Підрядники повністю осучаснили старі приміщення, які капітально не ремонтували ще з радянських часів. Нині потрапити у приймальне відділення можна через 4 входи. Два головні входи розташовані поряд із побудованим двостороннім пандусом. До послуг пацієнтів, що звертаються самостійно, одразу на вході розташована реєстратура. Поруч — оглядовий кабінет, пункт забору аналізів і процедурна», — розповів він.

На ремонт відділення витратили понад 11 млн гривень з державного і місцевого бюджетів, а також власних коштів лікарні. За словами Бунечка, це стало прикладом ефективної співпраці місцевої влади та керівництва медзакладу.

Також за кошти держбюджету на понад 20 млн гривень закуплено нове медичне обладнання, яке дозволить оперативно робити діагностику пацієнтів і, не втрачаючи дорогоцінний час, одразу надавати невідкладну допомогу.

«У такому приймальному відділенні невідкладної допомоги хворий буде мати можливість отримати всебічне обстеження та діагноз. Раніше на це людина витрачала декілька годин. Зараз, за новими стандартами, все обстеження має тривати до 30 хвилин», — зазначив голова ОДА.

Як повідомляв координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року в рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського буде відкрито 177 сучасних приймальних відділень.

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