Наливайченко закликав уряд заборонити постачання титинової руди до Росії

Уряд має заборонити постачання до Росії титанової руди як сприяння укріпленню збройних сил країни-агресора, яке наразі триває з боку України в особі Фонду держмайна. Про це заявив народний депутат Верховної Ради, двічі колишній очільник Служби безпеки України (СБУ) Валентин Наливайченко в ефірі каналу Espreso.TV.

«Безумовно, це не нормально. Уряду ми надавали об’єктивну інформацію, зокрема, про те, що можна та треба заборонити торгівлю з агресором у тих галузях, які справді йшли на укріплення збройних сил агресора. Підтримку оборонної галузі Російської Федерації, як і Білорусі, тепер треба заборонити і встановити чіткий контроль, який має діяти і бути прозорим», — заявив Наливайченко.

Нагадаємо, нещодавно Рахункова палата Росії оприлюднила звіт, згідно з яким Україна в останні роки на 83% забезпечує оборонні потреби в титановій руді. Найбільшим видобувачем титану в Україні є «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК). З 2014 року ОГХК перебуває у власності держави — під Фондом держмайна, який з 2019 року очолює Дмитро Сенниченко. Один із покупців титану — корпорація «Ростех», до складу якої входить концерн «Калашніков», де виробляються автомати, «Вертольоти Росії» та «Рособоронекспорт».

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