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Політика

«Автомагістраль-Південь» запустила унікальний комплекс для утримання доріг «Великого будівництва»

15:20 9 червня 2021
ремонт дороги

На трасі М-03 Київ — Харків — Довжанський запрацював унікальний для України комплекс, здатний підтримувати якість доріг. Його запустила компанія «Автомагістраль-Південь», яка займається будівництвом, ремонтом і утриманням тисяч кілометрів доріг, повідомляє офіційна фейсбук-сторінка програми «Велике будівництво».

Мобільний ремонтний комплекс Schäfer SMS 12000 наносить на дорожнє полотно мікропокриття з литої емульсійно-мінеральної суміші (ЛЕМС).

«Світова практика рекомендує застосовувати технологію ЛЕМС на кожній дорозі вже через 3−4 роки її експлуатації, якщо за цей час на покритті з’явилися незначні пошкодження, які згодом можуть перерости у сітку тріщин та вибоїни», — йдеться у повідомленні.

Суміш з дрібних фракцій щебню, цементу, бітумної емульсії та емульгатора Redicot 404 змішується всередині комплексу. Один такий мобільний комплекс здатен нанести до 90 т суміші за годину на ширину до 4 м.

Шар ЛЕМС герметизує тріщини, ліквідує лущення та відновлює шорсткість дорожнього покриття, що суттєво впливає на безпеку дорожнього руху. В комплексі така профілактика подовжує термін експлуатації дороги.

З урахуванням масштабного оновлення доріг, яке почалося 2020 року за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво», такі комплекси планують запустити й на інших напрямах.

Як повідомлялося, протягом 2021 року за інфраструктурною програмою президента відремонтують та побудують 6 500 км доріг європейської якості та 150 мостів.

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