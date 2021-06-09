«Автомагістраль-Південь» запустила унікальний комплекс для утримання доріг «Великого будівництва»
На трасі М-03 Київ — Харків — Довжанський запрацював унікальний для України комплекс, здатний підтримувати якість доріг. Його запустила компанія «Автомагістраль-Південь», яка займається будівництвом, ремонтом і утриманням тисяч кілометрів доріг, повідомляє офіційна фейсбук-сторінка програми «Велике будівництво».
Мобільний ремонтний комплекс Schäfer SMS 12000 наносить на дорожнє полотно мікропокриття з литої емульсійно-мінеральної суміші (ЛЕМС).
«Світова практика рекомендує застосовувати технологію ЛЕМС на кожній дорозі вже через 3−4 роки її експлуатації, якщо за цей час на покритті з’явилися незначні пошкодження, які згодом можуть перерости у сітку тріщин та вибоїни», — йдеться у повідомленні.
Суміш з дрібних фракцій щебню, цементу, бітумної емульсії та емульгатора Redicot 404 змішується всередині комплексу. Один такий мобільний комплекс здатен нанести до 90 т суміші за годину на ширину до 4 м.
Шар ЛЕМС герметизує тріщини, ліквідує лущення та відновлює шорсткість дорожнього покриття, що суттєво впливає на безпеку дорожнього руху. В комплексі така профілактика подовжує термін експлуатації дороги.
З урахуванням масштабного оновлення доріг, яке почалося 2020 року за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво», такі комплекси планують запустити й на інших напрямах.
Як повідомлялося, протягом 2021 року за інфраструктурною програмою президента відремонтують та побудують 6 500 км доріг європейської якості та 150 мостів.194
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter