«Велике будівництво» Зеленського створило у Дніпрі Олімпійський дім, аналогів якому немає в Україні

У Дніпрі в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відкрився Олімпійський дім для федерацій усіх олімпійських видів спорту. Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко поділився своїми враженнями з відкриття Дому у Facebook.

«Відбулося довгоочікуване відкриття Олімпійського дому, аналогів якому немає не тільки в Україні, а й в багатьох інших країнах», — пише Павелко.



Олімпійський дім відкрили за участю президента Володимира Зеленського, також захід відвідали легенди українського спорту: Олег Блохін, Ігор Бєланов, Олексій Михайличенко, Анатолій Дем'яненко, Олег Протасов, президент НОК України Сергій Бубка та багато інших.

В Олімпійському домі розміщені сучасний Олімпійський центр і Музей олімпійських досягнень Дніпропетровщини. Сам Дім розташований поруч зі стадіоном «Олімпійські резерви». Він завершив формування спортивного багатофункціонального комплексу, який Павелко назвав найкращим в Україні сьогодні.

Незабаром буде завершена також реконструкція стадіону «Металург» у Кривому Розі. Він стане ще одним великим спортивним об'єктом Дніпропетровщини, відновленим у ході «Великого будівництва». Після завершення робіт «Металург» зможе приймати також матчі національної збірної України.

«Загалом темпи розвитку спортивної інфраструктури в наші державі приємно вражають. Попри пандемію COVID-19 та непросту економічну ситуацію в державі. Це означає, що через 5−10 років Україна матиме якісно нове покоління футболістів і представників інших видів спорту, які перемагатимуть під синьо-жовтим прапором на найвищому світовому рівні», — підсумував голова УАФ.

Нагадаємо, в 2021 році в Україні планується побудувати і реконструювати 80 стадіонів і 29 басейнів. Про це заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

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