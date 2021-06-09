Зеленський оцінив досягнення програми «Велике будівництво» у Хмельницькій області

Президент України Володимир Зеленський завітав із візитом до Хмельницької області, де проінспектував спорудження Палацу спорту.

«Проєкт отримував кошти з державного бюджету у 2011 році, однак будівництво не продовжувалось. І от через 10 років об’єкт включили до програми президента „Велике будівництво“. Голова Хмельницької облдержадміністрації стверджує, що Палац спорту з легкістю прийматиме як професійних спортсменів, так і любителів спорту і здорового способу життя. Він розрахований на 2 500 глядацьких місць, а максимальна місткість до 3 100 осіб», — наголосив голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Він зазначив, що тут проводитимуться тренування та змагання з різних видів спорту: волейболу, футзалу, баскетболу, гандболу тощо.

«Також у Палаці спорту зможуть проходити заняття з єдиноборств, спортивних танців та інших масових заходів для школярів і студентів», — зазначив він.

Голова облдержадміністрації впевнений, що нова будівля сприятиме фізичному розвитку громади, популяризації спорту як серед дітей, так і дорослих. Він дозволить проводити змагання будь-якого рівня: міські, обласні, національні та міжнародні.

На сьогодні стадіон завершено на 51%, про що стверджує мер Олександр Симчишин.

«Відбувається облаштування зовнішніх інженерних мереж, системи вентиляції, проводиться утеплення фасаду та завершуються роботи з облаштування покрівлі над глядацькими трибунами», — підкреслив він.

Сергій Гамалій розповів, що в межах цієї програми заплановано ремонтні роботи ще на двох спортивних майданчиках, в одному дитячому садку та трьох загальноосвітніх школах. Проводиться підготовка до облаштування 10 приймальних відділень в лікарнях.

Голова Хмельницької ОДА запевняє, що все потрібне обладнання уже закуплено, більшість відділень стабільно функціонують, однак не вистачає медичного персоналу. В першу чергу необхідні спеціалісти, що працюють з ангіографами, тому місцева влада разом з медиками організовує навчання.

Глава держави також ознайомився з результатами ремонту автошляху державного значення Н-03 Житомир — Чернівці, що реконструюється в рамках програми «Велике будівництво».

Сергій Гамалій підкреслив, що роботи відбуваються згідно з графіком та будуть закінчені наприкінці 2021 року. Реконструкцію розпочато лише на початку весни цього року, однак вже проведено підготовчі роботи, встановлено водопропускну трубу. Всі процедури пройдено, й визначено підрядників. За словами голова Хмельницької ОДА, загальна сума витрат на реалізацію проєкту становить 321,6 млн грн.

«Окрім цього, проводиться реконструкція й інших доріг національного та міжнародного значення. Для того, щоб дорожнє покриття не руйнувалося під впливом великогабаритних транспортних засобів, в області встановлюються додаткові автоматичні вагові комплекси. Це дозволить контролювати дотримання габаритно-вагових норм перевізниками», — зазначив Гамалій.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко наголосив, що в парламенті розглядається законопроєкт щодо забезпечення автоматичного габаритно-вагового контролю на всіх автомагістралях. Він прогнозує, що система працюватиме уже за три місяці.

Сергій Гамалій стверджує, що окрім ремонту дороги Житомир — Чернівці, реконструюють міст через річку Бужок. Ремонтні роботи вже розпочато — встановлено опори мосту, влаштовується залізобетонний ригель. Голова Хмельницької ОДА розповів, що в планах відремонтувати 207 кілометрів доріг Хмельниччини впродовж 2021 року. В першу чергу мова йде про автошлях Ізварине — Стрий та Житомир — Чернівці.

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