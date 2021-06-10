«Велике будівництво» Зеленського створить на Полтавщині унікальний музей скіфської доби

На Полтавщині у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочалося створення музею Більського городища — історичної пам’ятки скіфської доби. Відкрити музей планують у 2022 році, повідомляє Полтавська ОДА.

Зазначається, що фонди Більського заповідника вже налічують десятки тисяч унікальних знахідок, предмети античного імпорту, рогове блюдо, феноменальні шкіряні вироби, золоті прикраси й не тільки. Усі вони будуть представлені на загал.

«Історико-культурний заповідник „Більськ“ має всі шанси стати відомою на всю країну туристичною родзинкою Полтавщини. Тут творилася історія, кожна часточка землі просякнута скіфською епохою», — зауважив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Згідно з планом, це буде 2-поверхова будівля у східній стилістиці. Під музей вирішили реконструювати будівлю колишнього дитсадка. Наразі робочі повністю виконали демонтаж і розпочали підготовку до укріплення фундаменту і стін.

«Також у межах проєкту буде створено та побудовано: дизель-електростанцію, артезіанську свердловину, відкритий автомобільний паркінг, зони кемпінгу, „Містечко майстрів“, „Скіфські атракціони“, декоративний курган, скульптури в скіфській тематиці, паркан і альтанку. Проєктом будівництва передбачено створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення», — йдеться у повідомленні.

Крім того, команда «Великого будівництва» підсилить фундамент та опорні конструкції будівлі, проведе перепланування внутрішнього простору, облаштує внутрішнє та зовнішнє оздоблення з утепленням, влаштує зовнішні та внутрішні інженерні мережі з водопостачання, каналізації, електропостачання, освітлення, опалення, вентиляція, кондиціювання та проведе благоустрій території.

На будівництво музею цього року виділять 2 мільйони гривень з обласного бюджету та 10 млн грн з коштів ДФРР. Загальна кошторисна вартість — 32,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що за три роки планується відбудувати та реставрувати 150 об'єктів культурної спадщини — замків, фортець, музеїв тощо. На 2021 рік бюджетом передбачено виділити 2 мільярди гривень на реалізацію програми.

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