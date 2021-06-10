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Політика

Зеленський радить регіонам України шукати рецепти успіху на Дніпропетровщині

13:42 10 червня 2021
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Дніпропетровська область є хорошим прикладом для інших регіонів України за темпами розвитку соціально-економічного розвитку. Про це він заявив напередодні під час робочої поїздки до Дніпропетровської області.

«Дніпропетровщина — один із найпотужніших регіонів України. Є дійсно лідером у багатьох показниках соціально-економічного розвитку. Тож де, як не тут знаходити рецепти для зростання успіху кожного регіону», — сказав Зеленський.

Він, зокрема, відзначив проєкти, які втілюються в області за програмою «Велике будівництво» — розбудову спортивної інфраструктури, доріг та інших об'єктів. На Дніпропетровщині втілюють майже пів сотні проєктів «Великого будівництва». У планах на цей рік — відремонтувати та збудувати 387 км державних та понад 90 км місцевих доріг.

Зеленський вважає, що окремі об'єкти, збудовані на Дніпропетровщині, є прикладом і для європейців. Серед них — відкритий на днях Олімпійський дім у Дніпрі.

«Це такий прекрасний приклад, як ми змінюємо державу. Це якраз той випадок, коли європейці можуть подивитися і сказати: нам також треба такий ось український рівень», — зазначив президент.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомляв, що до Дня незалежності у Дніпрі планується завершити будівництво так званого Південного обходу — першої в історії міста об'їзної дороги.

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