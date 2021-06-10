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Політика

ЗМІ написали про незаконний розпродаж Нацкорпусом піску на сотні тисяч гривень з ЖК «Патріотика»

18:47 10 червня 2021
ЗМІ написали про незаконний розпродаж Нацкорпусом піску на сотні тисяч гривень з ЖК «Патріотика»

Люди спортивної статури з символікою «Національного корпусу» продовжують вивозити пісок з місця будівництва ЖК «Патріотика на озерах» на столичних Осокорках. Їхній заробіток від перепродажу піску оцінюється в сотні тисяч гривень. Про це йдеться в матеріалі Comments.UA.

«Пісок на Осокорках Центральних був намитий для будівництва будинків за рахунок інвесторів і колишнього забудовника — банку „Аркада“. Останні роки будівництво заморожено, будмайданчики не охороняють. Перші повідомлення про те, що вивозиться пісок, стали з'являтися восени 2020 року. Вриваються на приватну територію, що вже не охороняється, і вантажівками вивозять намитий за гроші інвесторів пісок. На прохання інвесторів зупинити свавілля і пред'явити документи молоді люди не реагують», — йдеться в матеріалі.

Як зазначає видання «Коментарі», тільки в період з 9 по 14 квітня 2021 року було вивезено 340 вантажівок з піском. Щоденний оборот вивозу — близько 3 тис. тонн. З урахуванням мінімальної ринкової ціни 100 грн за тонну піску щоденний прибуток — 300 тис. гривень.

«Масштаби настільки великі, що порахувати, скільки саме тисяч тонн вивезли, не береться ніхто. За весь час збиток вимірюється мільйонами гривень», — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, кілька років тому ЗМІ повідомляли про протести активістів політичної партії Нацкорпус проти банку «Аркада» та будівництва житлового комплексу з 2018 року.

«Поки екоактивісти „торпедували“ банк у судах, активісти Нацкорпусу здійснювали силові нальоти на будмайданчики. Під час однієї з масових бійок вони зламали паркан, спалили техніку і не пускали до неї пожежні машини, побили охоронців і будівельників. Було госпіталізовано 50 осіб, затримано — 10», — писали «Українські новини».

Експерти називають ситуацію навколо «Аркади» типовою рейдерською схемою.

«Все було зроблено так, щоби забудовник не міг далі працювати… Хто за цим стоїть, я не можу коментувати, але здогадатися нескладно: шукайте, кому це вигідно», — прокоментував ситуацію аналітик SV Development Сергій Костецький.

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