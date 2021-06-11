На Чернігівщині за програмою «Велике будівництво» починають ремонт нової ділянки «балтійського коридору»

У червні в Чернігівській області розпочнеться ремонт великої ділянки траси Р-67 Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин, яка сполучає низку міжнародних і національних автошляхів. Переможець тендеру компанія ТОВ «ШБУ-77» відремонтує 19 км траси від Прилук до межі з Полтавською областю.

Автодорога Р-67 поєднує міжнародні траси М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ, М-03 Київ — Харків — Довжанський та національну Н-07 Київ — Суми — Юнаківка. Крім того, вона є найкоротшим виходом з центральної України у напрямку країн Балтії через КПП «Нові Яриловичі».

Відновлення дороги важливе також для економічного розвитку регіону, адже тут розміщено чимало бюджетоутворюючих підприємств.

Незважаючи на високу важливість, дорога давно перебувала в незадовільному стані. Тому одразу зі стартом програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» у 2020 році на ній почали ремонтні роботи. Зараз на фінішній прямій ремонт ділянки від Ніжина до Прилук, тому відновлення 19 км від Прилук до межі області стане продовженням маршруту.

Нова ділянка має два типи покриття: чорнощебеневе та бетонне. Перше повністю знімуть і замінять на асфальтобетон, одночасно посиливши основу. Бетонну дорогу оновлять і приведуть в належний експлуатаційний стан. Також на всьому маршруті встановлять нові знаки, автопавільйони, облаштують зупинки, заїзні «кишені», нове бар’єрне огородження.

Загалом у Чернігівській області за програмою «Велике будівництво» цього року відремонтують 182 км доріг державного значення та 14 мостів.

Як повідомлялося, до кінця 2023 року за інфраструктурною програмою Володимира Зеленського відремонтують всю мережу (понад 20 тисяч км) загальнодержавних доріг України.

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