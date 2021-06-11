«Не застосовуються до громадян України»: Разумков про санкції проти Медведчука

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи введення санкцій проти народного депутата, голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука телеканалу НТА, заявив, що згідно із законами санкції не можуть бути накладені на громадян України.

«Я завжди намагаюся виходити із закону. Якщо ми говоримо про закон „Про санкції“, то, виходячи з тих статей, які передбачені цим законом, виходячи з тієї стенограми, яку всі можуть підняти і подивитися, коли приймався цей закон, то було чітко визначено, що санкції не застосовуються до громадян України», — сказав Разумков.

Спікер парламенту заявив, що переконаний в тому, що, якщо будь-який громадянин України, який якимось чином фінансує тероризм, допомагає так званим «Л/ДНР», він повинен понести покарання не у форматі санкцій, він повинен понести покарання у межах кримінальної відповідальності.

«Для цього у нас передбачено достатню кількість статей: і фінансування тероризму, і державна зрада. Тому що, якщо ми говоримо про чиновників, то ми всі давали присягу народу України, і народні депутати, і голови обласних рад, і губернатори, і голови облдержадміністрацій, районів», — зазначив Разумков.

Він підкреслив, що санкції — ефективний механізм, який застосовується до тих, кого не можна притягнути до відповідальності за українським законодавством: хто знаходиться в Росії, хто знаходиться на так званих територіях «Л/ДНР», в інших державах світу.

«Це нереально, наприклад, забрати якогось бізнесмена в Україні, посадити, російського бізнесмена. Або підприємство, яке фактично діє проти інтересів нашої держави. Тому тут санкції — якісний, ефективний механізм. Щодо громадян України — ми повинні діяти в межах Кримінально-процесуального кодексу», — підсумував Разумков.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО проти 8 осіб, серед яких нардеп Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерському суді Києва обрали запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. 21 травня Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт для нардепа.

У ОПЗЖ відреагували з приводу санкцій проти Медведчука і Марченко, назвавши рішення РНБО антиконституційним, а також заявили про відсутність законних підстав для санкцій.

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