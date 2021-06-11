«Це нісенітниця!»: Москаль прокоментував плівки Бігуса

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації (2015−2019 рр.) Геннадій Москаль, коментуючи справу щодо «плівок Бігуса», назвав їх «нісенітницею, яка не має ніякої законної сили». Таку думку політик висловив у ток-шоу «Прямим текстом з Юрієм Луценком».

На запитання Луценка щодо того, які з будь-якого факту, наприклад терористичної загрози, є терміни і правила ведення таких записів, розмов, Москаль відповів: «Закон „Про оперативно-розшукову діяльність“ встановлює 6 місяців. Це „пишеться“, знімається з камер відеоспостереження. Після можуть продовжити ще до 9 місяців. Після року це право обнуляється повністю і не має ніякої сили».

Водночас, за словами Луценка, 7 років тому, хтось, один з колишніх працівників СБУ 2014 року, який потім робив кар'єру в Адміністрації президента Порошенка, а зараз зробив ще більшу кар'єру, «писав» Медведчука.

«Хай би „писав“ і надавав інформацію слідству СБУ або слідству ГПУ. Але цього не відбувалося, і 12 місяців, граничних, для того, щоб ці плівки використати в судах, давно пройшли. Як ви розцінюєте те, що сьогодні цими плівками трясуть журналісти?» — сказав Москаль.

За словами політика, «закон говорить: якщо розмова йде між невідомими, і хтось скаже, ось Медведчук, невідомий, який з кимось говорить, негайно, протягом трьох днів треба піти в суд і взяти дозвіл на офіційне його прослуховування, дозвіл суду повинен бути. Такого дозволу немає».

Луценко зазначив, що, судячи зі слів Москаля, за нормами закону, «плівки Бігуса» — це просто мильна бульбашка, «як і все, що відбувається за часів Зеленського. Це все профанація, імітація процесу».

«Джерела, які заслуговують на довіру, кажуть — жодних доказів немає. Стаття 19 Конституції говорить, що органи державної влади, всі посадові особи повинні діяти на підставі Конституції та Закону України. Закон говорить: спочатку покажіть дозвіл суду на прослуховування Медведчука, потім всю нісенітницю показуйте народу. Чому „писали“, як „писали“ — довести це неможливо. Це просто, щоб показати, що усіх взяли на гачок. Це шлях в нікуди», — підсумував Москаль.

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