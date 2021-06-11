У Сарненській лікарні готують до відкриття приймальне відділення, оновлене за програмою Зеленського

На Рівненщині в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» готують до введення в експлуатацію нове сучасне відділення Сарненської ЦРЛ. Незабаром тут мають встановити новий потужний комп'ютерний томограф, повідомляє Рівненська ОДА.

«Будівельні роботи завершені ще у 2020 році. Площа оновленого приймального відділення становитиме 844 квадрати. Об’єкт буде введено в експлуатацію після монтажу комп’ютерного томографа», — розповіла заступник голови ОДА Людмила Шатковська.

Вона додала, що відділення також матиме устаткування, яке затверджене МОЗ для всіх приймальних відділень, серед яких УЗД та рентген-апарат. Згідно з новими стандартами, кожне реконструйоване приймальне відділення повинно мати базу для якісного та швидкого обстеження пацієнтів, адже це вкрай важливо для порятунку життів.

Крім того, оновлене приймальне відділення отримало ізоляційну, інфекційну та рентген кімнати, операційну палату, лабораторну, а також боксоване приміщення для хворих на COVID-19 і спеціальне крите приміщення для заїзду «швидкої».

Загальна вартість реконструкції становила 43 млн грн: 18 млн гривень виділили з держбюджету на ремонт будівлі та 25 млн гривень — на обладнання. Також до співфінансування об’єкту долучаться територіальні громади Сарненщини.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.

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