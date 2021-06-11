«Це скотство»: Порошенко про «плівки Бігуса» у використанні питання заручників у політичній боротьбі

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко, коментуючи ситуацію навколо «плівок Бігуса», заявив, що використовувати питання обміну утримуваних українців у політичній боротьбі — «це абсолютне скотство». Про це Порошенко заявив в інтерв'ю журналісту Валерію Калнишу.

За його словами, те, що питанням звільнення заручників повинен був займатися народний депутат фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук, було запропоновано учасниками «нормандського формату», що підтверджується стенограмами засідань, і такі пропозиції прозвучали, в тому числі від президента РФ Володимира Путіна.

«І мені дуже сумно, що з квітня 2020 року — вже понад рік — в Україну не повернувся жоден заручник. Більш того, ви на сьогоднішній день не почуєте, що про політв'язнів, заручників влада дбає, турбується про їхні долі… Це скотство так ставитися до людей, нічого не робити, щоб таким чином намагатися дискредитувати і сіяти „зраду“. Я думаю, що ви перейшли „червону лінію“. Так не можна робити», — резюмував Порошенко.

Нагадаємо, за весь час Медведчук допоміг у звільненні та поверненні додому близько півтори тисячі утримуваних осіб.

Раніше голова Закарпатської обласної державної адміністрації (2015−2019 рр.) Геннадій Москаль, коментуючи в ефірі ток-шоу «Прямим текстом з Юрієм Луценком» справу щодо «плівок Бігуса», назвав їх «нісенітницею, яка не має ніякої законної сили».

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