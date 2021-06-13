Чи не Одеса і не Херсон: названо курортне місто, по якому напевно вдарить Путін в разі невдалих переговорів з Байденом

Першою метою президента РФ Володимира Путіна, якщо він все ж таки зважиться напасти на Україну, стане Маріуполь. Таку думку в ефірі програми на телеканалі «Україна 24» висловив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі.

Уникнути цього сценарію, переконаний Саакашвілі, може лише зустріч Байдена з Путіним.

«Маріуполь — це перша мета Путіна. Для мене зустріч Байдена з Путіним — це останній реалістичний шанс уникнути в найближчі місяці великомасштабного нападу Росії, в тому числі на Маріуполь, Херсон, Одесу. Без цієї зустрічі, я думаю, що великомасштабний напад майже гарантовано. Важко переоцінити для нас значення цієї зустрічі», — сказав він, зазначивши, що позиції Росії" завжди настільки сильні, наскільки США не хочуть втручатися «.

При цьому він назвав Байдена «останнім із могікан американської політики, для якого холодна війна, СРСР і Росія багато що значать» і нагадав, як у 2008 році Джордж Буш врятував Грузію.

«Він підняв літаки, відправив флот, він показував, що готовий на багато рішучі дії», — заявив голова виконкому Ради реформ.

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