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Політика

У Бердичеві відкрили відділення екстреної допомоги, переобладнане за програмою Зеленського

9:45 14 червня 2021
Приймальне відділення в Бердичеві

Оперативна допомога і більше врятованих життів — такий підхід покладено в основу масштабної реконструкції приймальних відділень, початої за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Чергове оновлене відділення відкрили у Бердичеві Житомирської області.

За словами голови обласної адміністрації Віталія Бунечка, приймальне відділення у Бердичівській міській лікарні стало третім в області, відновленим за президентською програмою. На реконструкцію і придбання нового обладнання, серед якого новий томограф, витратили майже 30 млн гривень.

«Це приймальне відділення — зразок того, який вигляд повинні мати всі медичні заклади на Житомирщині. Хочу, щоб цей новий формат відділень став для нас нормою. Адже наше завдання — забезпечити пацієнтові обстеження, діагностику і лікування в одному місці й на найвищому рівні. В екстрених ситуаціях такий комплексний підхід економитиме дорогоцінний час для порятунку життів», — каже Бунечко.

Бердичівська міська лікарня є опорною і надає медичну допомогу майже 165 тис. жителів Бердичівського району. В ході реконструкції приймальне відділення не лише відремонтували, а й поставили сучасну систему вентиляції приміщень та централізовану подачу кисню, розробили систему швидкої доставки пацієнтів до інших відділень лікарні.

Як повідомляв координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цьогоріч за програмою Володимира Зеленського відкриють 177 сучасних приймальних відділень.

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