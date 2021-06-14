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Політика

На Львівщині почалося «Велике будівництво» Малого Карпатського Кола

14:35 14 червня 2021
Дорожні роботи

У Львівській області компанія «Автомагістраль-Південь» розпочала роботи в рамках проєкту Мале Карпатське Коло, що є складовою частиною інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Укравтодор.

Дорожні роботи вже стартували на мостових переходах дороги М-06 Київ — Чоп через річки Орявчик у с. Козьова і Орява біля с. Орява. Тут уже демонтовані пошкоджені елементи, влаштовано нову основу і перехідні плити на підходах до мостів. Також виконано влаштування монолітної залізобетонної накладної плити, проведена гідроізоляція і влаштований дренаж. Наразі на мостах уже влаштовано нижній шар асфальтобетону.

Дорожникам залишилося влаштувати верхній шар асфальтобетону, нанести дорожню розмітку і встановити дорожні знаки.

Загалом у межах Малого Карпатського Кола у Львівській області будуть відновлені 75,5 км доріг державного значення: М-06 Київ — Чоп (51,5 км) і Т-14−24 Сколе — Славське (24 км). Також оновлять 37 мостових переходів.

В цілому ж у Львівській області в рамках «Великого будівництва» в 2021 році Укравтодор планує відновити 365,2 км доріг державного значення та 56 штучних споруд.

Весь проєкт Малого Карпатського Кола передбачає ремонт 248,9 км шести доріг державного значення, які проходять центральною частиною Карпат у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях і ведуть до туристичних гірських локацій.

Мале Карпатське Коло значно поліпшить туристичну інфраструктуру всього регіону і матиме позитивний вплив на розвиток економіки західних областей.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року в Україні планується відновити всю мережу державних доріг.

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