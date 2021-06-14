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Політика

У партії «Слуга народу» прокоментували ймовірність другого президентського терміну Зеленського

15:30 14 червня 2021
Володимир Зеленський

У партії «Слуга народу» допускають, що Володимир Зеленський буде балотуватися на другий президентський термін. Про це заявив глава політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв'ю «Бабель».

З приводу намірів Зеленського Корнієнко сказав: «План в тому, щоб виконати його обіцянки як кандидата в президенти, і наші — як кандидатів в депутати. Зробити так, щоб зміни набули якусь ступінь безповоротності. У нас немає ілюзії, що все можна змінити за п'ять років».

Він прокоментував і ймовірність другого президентського терміну чинного глави держави.

«Нашу позицію вже всі, напевно, знають. Ми не проти, щоб Зеленський балотувався на другий термін, — ми за. Рішення має бути його особисте», — зазначив Корнієнко.

Раніше відомий діяч медіа-бізнесу назвав «ФАКТАМ» відмінну рису нинішніх політиків.

Фото: Офіс президента

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