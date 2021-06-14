«Може вилитися в Третю світову війну»: Зеленський заявив про ймовірність провокацій на початку осені

Значна концентрація російських військ та техніки на кордоні з Україною дає підстави говорити про можливі провокації з боку Кремля. Про це президент Володимир Зеленський сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, передає Офіс глави держави.

Український лідер зазначив, що зараз Росія повільно відводить свої війська від кордону з Україною, залишаючи значну частину техніки.

За його словами, ймовірність провокацій можлива в середині вересня, коли будуть проходити навчання «Захід-2021».



Тим часом, Зеленський вважає, що Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, тому що розуміє, що «Україна не відступить, піде до кінця, і це може вилитися в Третю світову війну».



Президент України сподівається на зустріч з Путіним, щоб провести мирні переговори, але російська сторона затягує їхнє проведення.



Нагадаємо, 16 липня у Женеві пройде зустріч президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна. Які цілі переслідує Білий дім на майбутніх переговорах, в матеріалі «ФАКТІВ».



фото https://www.president.gov.ua/

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