Журналіст запідозрив Єрмака та Столара в «олігархічному» союзі

Нардеп від ОПЗЖ, київський забудовник Вадим Столар нібито часто відвідує Офіс президента, де неофіційно зустрічається з Андрієм Єрмаком. Про це написав екснардеп, журналіст Олександр Черненко у Facebook, звертаючи увагу на те, що прізвище Столара майже не звучить серед ймовірних кандидатів у «реєстр олігархів», хоча він підпадає під усі критерії відповідного законопроєкту.

«А все чому? А тому, що в разі визнання Столара олігархом керівнику президентського офісу Єрмаку доведеться повідомляти громадськості про всі зустрічі з ним. Тому як неодноразово доводилося чути, що Столар сьогодні частий гість в ОП», — написав Черненко.

За його даними, предмет спілкування Столара і Єрмака нібито мер Києва Віталій Кличко і відновлення політичного і бізнесового впливу Столара на столицю.

«Кажуть, що Столар швидко „перевзувся в повітрі“ і вже пропонує Єрмаку свої послуги по дискредитації міського голови. І мало не щоденні мітинги під КМДА, піар-кампанії в медіа — як раз і є результатом цих домовленостей. Якщо дана кампанія завершиться успіхом і Кличко вдасться послабити, Столару обіцяно повернення до звичних схем і скандальної забудови у столиці. Тільки тепер уже під „дахом“ Єрмака, який збирається керувати столицею в ручному режимі через нового маріонеткового главу КМДА», — вважає Черненко.

Він додав, що поки громадськість «ламає списи» про закон про олігархів, а Зеленський записує «грізні відосікі», у нього під носом вимальовується «олігархічний союз Столар-Єрмак для чергового дерибану Києва».

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