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Політика

Багато країн готові допомогти Україні зі вступом в НАТО, — Столтенберг

20:30 14 червня 2021
Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс підтримує Україну. За його словами, НАТО надасть Україні допомогу зі вступом до Альянсу.

Про це йшлося на пресконференції за підсумками саміту НАТО.

Столтенберг зазначив, що Альянс надасть Києву політичну й практичну підтримку. Рішення, прийняте на бухарестській зустрічі у 2008 році, залишається в силі.

За його словами, багато країн готові надати Україні двосторонню допомогу зі вступом до НАТО.

«У заяві за підсумками зустрічі у верхах ми закріпили, що двері НАТО відкриті для України. Рішення прийняте на бухарестській зустрічі у верхах у2008 році залишається в силі. Ми активізуємо нашу діяльність для того, щоб допомогти Україні. Ми надамо допомогу у проведенні реформ для просування по шляху інтеграції, — зазначив генсек НАТО.

Крім того, Столтенберг заявив, що позиція Росії з цього приводу не має значення, бо Україна сама заявила про свій шлях євроатлантичної інтеграції.

«Кожна країна має право вибору шляху. Сигнал такий: Україна й 30 країн НАТО приймають рішення, коли Україна стане членом НАТО. Росія не має тут права голосу», — заявив генсек Альянсу.

Нагадаємо, за підсумками брюссельського саміту НАТО лідери Альянсу оголосили, що Україна увійде в НАТО по ПДЧ — програмі дій для країн кандидатів у члени організації.

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