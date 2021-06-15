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Політика

«Велике будівництво» Зеленського рятує Кличка у підготовці Києва до Дня Незалежності — політолог

11:49 15 червня 2021
Віталій Кличко

Програма інфраструктурного розвитку «Велике будівництво», ініційована президентом Володимиром Зеленським, вкотре допомагає меру столиці Віталію Кличку відновлювати дорожню інфраструктуру міста. Про це написав політичний експерт Кирило Сазонов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сазонова, «Велике будівництво» Володимира Зеленського на цей раз рятує мера Києва, який не встигає привести столицю в порядок до Дня Незалежності.

«Як повідомив міністр Кубраков, зараз вони ремонтують площу перед Оперним театром. Примітно, що будівельні компанії (учасники „Великого будівництва“. — Авт.) виконують ремонт у рамках благодійної допомоги», — написав Кирило Сазонов.

Експерт підкреслив, що це вже не перший об'єкт, відремонтований у Києві в рамках «Великого будівництва» Зеленського за рахунок благодійників.

«Так вони вже зробили дорогу в Охматдиті і в Центрі репродуктивної медицини», — додав Кирило Сазонов.

Він також зазначив, що подібні благодійні проєкти реалізовуються по всій Україні.

«Зі старту президентської програми велика увага компаній-підрядників приділяється проєктам соціальної відповідальності. І це, впевнений, правильний підхід», — резюмував Кирило Сазонов.

Нагадаємо, в рамках «Великого будівництва» Володимира Зеленського в цьому році планують відновити і побудувати 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень лікарень та 6500 км доріг.

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