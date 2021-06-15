«Велике будівництво» Зеленського рятує Кличка у підготовці Києва до Дня Незалежності — політолог

Програма інфраструктурного розвитку «Велике будівництво», ініційована президентом Володимиром Зеленським, вкотре допомагає меру столиці Віталію Кличку відновлювати дорожню інфраструктуру міста. Про це написав політичний експерт Кирило Сазонов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сазонова, «Велике будівництво» Володимира Зеленського на цей раз рятує мера Києва, який не встигає привести столицю в порядок до Дня Незалежності.

«Як повідомив міністр Кубраков, зараз вони ремонтують площу перед Оперним театром. Примітно, що будівельні компанії (учасники „Великого будівництва“. — Авт.) виконують ремонт у рамках благодійної допомоги», — написав Кирило Сазонов.

Експерт підкреслив, що це вже не перший об'єкт, відремонтований у Києві в рамках «Великого будівництва» Зеленського за рахунок благодійників.

«Так вони вже зробили дорогу в Охматдиті і в Центрі репродуктивної медицини», — додав Кирило Сазонов.

Він також зазначив, що подібні благодійні проєкти реалізовуються по всій Україні.

«Зі старту президентської програми велика увага компаній-підрядників приділяється проєктам соціальної відповідальності. І це, впевнений, правильний підхід», — резюмував Кирило Сазонов.

Нагадаємо, в рамках «Великого будівництва» Володимира Зеленського в цьому році планують відновити і побудувати 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень лікарень та 6500 км доріг.



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