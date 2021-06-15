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Політика

«Велике будівництво» Зеленського добудовує на Буковині садочок, який простоював 5 років

14:13 15 червня 2021
Будівництво

У Чернівецькій області в селі Опришени Глибоцької територіальної громади незабаром з'явиться сучасний дитячий садок, розрахований на 180 дітей. Об'єкт відноситься до розряду довгобудів, його почали будувати ще 5 років тому. Роботи активізувалися тільки після того, як садочок включили до програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як повідомляється на офіційній сторінці Чернівецької ОДА у Facebook, роботи зі зведення садочку вже завершуються.

«180 дітей вже найближчим часом матимуть новий сучасний освітній простір», — йдеться в публікації ОДА.


Для завершення цього довгобуду Державний фонд регіонального розвитку виділив Глибоцькій територіальній громаді 11 млн гривень.

Нагадаємо, всього в 2021 році в Україні мають побудувати і реконструювати 70 дитячих садків та 95 шкіл. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

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