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Політика

Деолігархізація України: хто автор законопроєкту та чий досвід брали за основу

14:46 15 червня 2021
Денис Малюська

В Україні вперше за 30 років розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради законопроєкт про олігархів. Це було рішення президента, розповів у ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр юстиції Денис Малюська.

— Наскільки я розумію, воно приймалось за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони. Я на ньому присутнім не був, тому деталей не знаю. До процесу роботи над законопроєктом я вже включився на етапі, коли Офіс президента почав працювати над цією ідеєю, — додає очільник Мін'юсту.

Працюючи на документом, його автори досліджували досвід інших країн, аби зрозуміти, наскільки ці методи придатні для отримання швидкого результату в Україні. Проте таких «готових рецептів» не знайшли. В інших країнах або силовики «зрівнювали з асфальтом» олігархів, або ж це був тривалий процес поступової демонополізації ринків і застосування класичних інструментів. Щоправда, він тривав десятки років. Якогось швидкого інструменту, який би пропонував у межах закону та без зловживань силовиками досягти потрібного результату, знайти не вдалось. Тому автори законопроєкту запропонували дещо оригінальне.

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Також міністр розповів, що його відомство наразі не планує звертатись до Венеційської комісії. Оскільки навіть якби законопроєкт туди й направили, то на висновок довелось би чекати приблизно пів року. А президент очікує отримати результат швидше.

— Олігархи — досить ексклюзивна історія, тому я не впевнений, наскільки була б корисною позиція Венеційки. Передовсім, з огляду на втрату часу, необхідного для ухвалення закону, — наголосив Денис Малюська.

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