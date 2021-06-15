Деолігархізація України: хто автор законопроєкту та чий досвід брали за основу

В Україні вперше за 30 років розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради законопроєкт про олігархів. Це було рішення президента, розповів у ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр юстиції Денис Малюська.

— Наскільки я розумію, воно приймалось за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони. Я на ньому присутнім не був, тому деталей не знаю. До процесу роботи над законопроєктом я вже включився на етапі, коли Офіс президента почав працювати над цією ідеєю, — додає очільник Мін'юсту.

Працюючи на документом, його автори досліджували досвід інших країн, аби зрозуміти, наскільки ці методи придатні для отримання швидкого результату в Україні. Проте таких «готових рецептів» не знайшли. В інших країнах або силовики «зрівнювали з асфальтом» олігархів, або ж це був тривалий процес поступової демонополізації ринків і застосування класичних інструментів. Щоправда, він тривав десятки років. Якогось швидкого інструменту, який би пропонував у межах закону та без зловживань силовиками досягти потрібного результату, знайти не вдалось. Тому автори законопроєкту запропонували дещо оригінальне.

Також міністр розповів, що його відомство наразі не планує звертатись до Венеційської комісії. Оскільки навіть якби законопроєкт туди й направили, то на висновок довелось би чекати приблизно пів року. А президент очікує отримати результат швидше.

— Олігархи — досить ексклюзивна історія, тому я не впевнений, наскільки була б корисною позиція Венеційки. Передовсім, з огляду на втрату часу, необхідного для ухвалення закону, — наголосив Денис Малюська.

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