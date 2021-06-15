Зеленський звільнив Кулебу і Сушкевича, оточивши себе новими радниками

Президент Володимир Зеленський змінив своїх уповноважених. Рішенням глави держави звільнені дитячий омбудсмен Микола Кулеба та уповноважений з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич. Також зміщені зі своїх постів «земельний» уповноважений Роман Лещенко і уповноважений із контролю за СБУ Роман Семенченко.

Замість уповноважених в президентській команді з'являться радники-уповноважені. Так, Зеленський перепризначив Вадима Свириденко радником-уповноваженим із реабілітації учасників бойових дій. «Дитячим» радником-уповноваженим стала Дар'я Герасимчук, директор громадської організації «Відчуй». Давати поради з приводу безбар'єрності буде нова уповноважена Тетяна Ломакіна, голова організації «Безбар'єрність». А Ользі Будник доручені питання підтримки освіти, науки і спорту.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter