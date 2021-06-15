В Офісі президента закликали розділяти мітинги на підтримку УПЦ та політичні акції

В Адміністрації президента закликають окремих політиків і ЗМІ не спекулювати на релігійній темі. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Укрінформу».

«Прямо зараз маємо черговий приклад створення іншої реальності. Або спроби влаштувати скандал на рівному місці. У даному випадку на релігійній тематиці. Сьогодні в урядовому кварталі одночасно проходили два заходи. Спочатку почався масовий молебень вірян Української православної церкви. А трохи пізніше в іншій локації пройшла чергова малочисленна „протестна“ акція політичної партії ОПЗЖ. З традиційним набором жахалок, фейків і ретрансляції міфів чужої пропаганди в їх виконанні», — зазначив Подоляк.

За його словами, за традицією подібні акції, зокрема, організовані з використанням технології так званої прямої купівлі учасників: «Принаймні, про це часто говорять самі учасники після подібних акцій».

Подоляк наголосив, що «президент Володимир Зеленський у своєму різкому коментарі жорстко охарактеризував саме цей традиційний постановочний формат — мітинг ОПЗЖ. З усією його штучністю, постановочністю і навіть платністю участі».

«Безумовно, слова президента не мали ні найменшого відношення до заходу Української православної церкви і тим більше до почуттів та емоцій вірян. Це треба чітко і недвозначно підкреслити. Жодних претензій до молебню УПЦ і категоричне неприйняття постановочних „жовтих кепок“ ОПЗЖ. А якщо говорити ширше, то час припинити окремим політикам і ЗМІ активно спекулювати на релігії. Як мінімум, це буде етично. Як максимум, це буде професійно», — підсумував Подоляк.

Як повідомляло видання «LB.ua», у вівторок, 15 червня, під стінами парламенту відбулися дві акції протесту — парафіян УПЦ (МП) та ОПЗЖ. Пізніше президент Зеленський під час пресконференції в рамках форуму «Україна 30. Економіка без олігархів» сказав, що «…випадково тисячі бабусь прийшли в жовтих кепочках ОПЗЖ…».



26

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter