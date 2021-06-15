26.85 / 27.05 32.47 / 32.81
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Джон Гербст: Байден припустився серйозної помилки, не «задушивши» «Північний потік-2»

22:11 15 червня 2021
північний потік

Трубопровід «Північний потік-2» в обхід України, будівництво якого хочуть завершити до кінця поточного року, ще півроку тому можна було «поховати». Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Як повідомляє Укрінформ заява була зроблена в ході онлайн-дискусії американсько-української ділової ради.

На думку екс-посла, нинішня американська адміністрація допустила помилку, коли відмовилася від санкцій проти компанії-оператора. Дипломат вважає, що таким політичним рішенням було перекреслено передвиборчі і перші післявиборчі заяви Джо Байдена.

«Це серйозна помилка … Росія отримує способи обійти країни Східної Європи, зокрема, Україну, але не тільки. Москва буде використовувати цей трубопровід для своїх брудних геополітичних цілей», — впевнений Гербст.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що «Північний потік-2» відключить Україну від поставок газу і позбавить нашу країну 3 млрд доларів на рік. Більш того, «Північний потік-2» — це потужна зброя, яке дають в руки Росії

Фото https://ua.depositphotos.com/

153

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тамара Сьоміна

Зірка радянського кіно усамітнилася після смерті сестри від коронавірусу

Мурат Налчаджиоглу

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат отримав тортом у обличчя

Максим Галкін і Алла Пугачова

Повінчалися після шести років шлюбу: в Мережі з'явилося фото Алли Пугачової в образі нареченої

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.