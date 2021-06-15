Джон Гербст: Байден припустився серйозної помилки, не «задушивши» «Північний потік-2»

Трубопровід «Північний потік-2» в обхід України, будівництво якого хочуть завершити до кінця поточного року, ще півроку тому можна було «поховати». Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Як повідомляє Укрінформ заява була зроблена в ході онлайн-дискусії американсько-української ділової ради.

На думку екс-посла, нинішня американська адміністрація допустила помилку, коли відмовилася від санкцій проти компанії-оператора. Дипломат вважає, що таким політичним рішенням було перекреслено передвиборчі і перші післявиборчі заяви Джо Байдена.

«Це серйозна помилка … Росія отримує способи обійти країни Східної Європи, зокрема, Україну, але не тільки. Москва буде використовувати цей трубопровід для своїх брудних геополітичних цілей», — впевнений Гербст.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що «Північний потік-2» відключить Україну від поставок газу і позбавить нашу країну 3 млрд доларів на рік. Більш того, «Північний потік-2» — це потужна зброя, яке дають в руки Росії

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