У Кропивницькому до ЧЄ з бейсболу завершать «Велике будівництво» спортивної арени

У Кропивницькому стартували роботи з реконструкції бейсбольного стадіону. Його відновлять за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної держадміністрації.

«На цьому тижні розпочнуться підготовчі роботи для заміни покриття поля на сучасне та європейське. Також встановлять сучасну зрошувальну систему», — розповіла голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.



За її словами, підрядники взяли на себе зобов’язання завершити роботи до початку серпня. Таким чином оновлений стадіон прийматиме перші змагання — кваліфікацію чемпіонату Європи з бейсболу U18.

В ОДА уточнили, що реконструкція бейсбольного стадіону відбуватиметься у дві черги.



Як повідомлялось, цього року за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» у великих містах та обласних центрах почали створювати спортивні арени міжнародного класу, так звані «спортивні магніти». А протягом 2021 року, як заявив координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, буде відремонтовано та побудовано 80 стадіонів і 29 басейнів.

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