Робота підприємства, яке виробляє продукцію для українських космічних апаратів і ЗСУ та створює технології, що мають лише 5 країн світу, під загрозою через дії прокуратури та ДБР. Про це заявив директор — генеральний конструктор КП СПБ «Арсенал», член-кореспондент НАНУ Микола Лихоліт в інтерв’ю Цензор.нет. За його словами, приводом для тиску на підприємство став епізод десятирічної давнини, до якого раніше не виникало жодних питань з боку правоохоронних та контролюючих органів, -- продаж будівлі одного з цехів задля порятунку підприємства від банкрутства.

«У 2009 році було прийнято постанову КМУ про приєднання заводу „Арсенал“ до нас (на той момент ДП „Завод Арсенал“ було глибоко збитковим і майже не працювало. — Ред.). Після приєднання ми отримали майже 120 млн заводського боргу. 2010 рік був дуже важким для нас. Заборгованість по зарплаті виникла. Через те з’явилася ідея продати щось із майна, залучити кошти і внаслідок цього погасити борги. Було визначено корпус, який використовувався частково, там були управлінські структури», — повідомив Микола ЛІхоліт.

Як наголошує директор — генконструктор КП СПБ «Арсенал», процедура продажу була витримана у повній відповідності до законодавства і погоджена з державними органами.

«Корпус був оцінений кваліфікованим оцінником, отримано дозволи НКАУ, ФДМ. І навіть Державне космічне агентство звернулося до прем’єра. Було укладено договір з біржею, вона провела аукціон, продала на торгах за ринковою ціною, покупець сплатив кошти. І коли я чую, що я щось порушив, то дивіться: стоять резолюції трьох органів управління. НКАУ, ФДМ, який управляє усім державним майном, і з прем’єром погоджено!» — заявив Микола Ліхоліт.

Голова КП СПБ «Арсенал» наголосив, що правоохоронні органи вже перевіряли продаж і не знайшли жодних порушень, отримані кошти підприємство витратило на погашення боргів, в тому числі по зарплаті персоналу.

«У 2012 році прокуратура вже ретельно перевіряла угоду та не виявила жодних порушень. Було кілька запитів від міської прокуратури та ГПУ — жодних претензій до нас. У слідчих матеріалах вказано на завдання матеріальних збитків, але всі кошти, було підприємством отримано та використано виключно за призначенням. Найперше — погасили борги, податки, зарплату. Про які збитки йдеться, абсолютно не зрозуміло», — відзначив Микола Ліхоліт.

Директор — генконструктор підприємства оцінив претензії правоохоронців як безглузді і принизливі, вказавши, що їхній зміст не відповідає дійсності.

«Ці безглузді звинувачування вважаю принизливими стосовно підприємства і мене особисто. Пишуть, що я виношував злочинний замисел з 2007 року і створив злочинне угруповання із заступниками гендиректора НКАУ, головою ФДМ і директором фірми-покупця. Я взагалі знайомий був лише з заступником директора НКАУ, інших в очі не бачив. Маячня якась», — відзначив Ліхоліт.

Голова КП СПБ «Арсенал» наголосив, що впевнений у законності своїх дій і буде боротися за майбутнє підприємства.

«Я можу сказати наступне: якби ця ситуація повторювалася, я б вчинив так само. Якби ми цього не зробили, підприємство стало б банкрутом, зупинився б розвиток кількох науково-технічних напрямків, адже було б назавжди втрачено кваліфікований персонал, унікальних фахівців та технології. Я не буду заручником чиїхось схем. Колектив вже підписався під зверненням до суду, коли прокуратура намагалася мене відсторонити від посади. Я впевнений у законності своїх дій завжди, у т.ч. і у цій історії з корпусом. Буду відстоювати свої позиції та боротися за майбутнє підприємства, що завжди було моєю життєвою позицією», — підсумував Микола Лихоліт.



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