У Чугуєві почали «Велике будівництво» нового спортивного комплексу

Новий, зведений з нуля фізкультурно-оздоровчий комплекс з’явиться у Чугуєві (Харківська область). Роботи стартували у червні за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво», інформує обласна адміністрація.

Комплекс матиме будівлю загальною площею 1 450 кв. м з ігровою залою 40×21,5 м. На другому поверсі планують розташувати боксерський ринг та приміщення для занять різними видами спорту. На універсальному полі можна буде організувати футбольний, баскетбольний, волейбольний та тенісні майданчики.

На території комплексу можна буде займатися різними видами спорту

Комплекс прийматиме змагання районного і обласного рівня. Громада давно потребувала такого об’єкту, адже місту бракує спортивної інфраструктури. Деякі футбольні команди навіть змушені тренуватися у Харкові.

Зараз будівельники працюють над створенням фундаменту будівлі, після чого почнуть основний етап — облаштування каркасу. Паралельно впорядковуватимуть прилеглу територію.

Комплекс буде приймати змагання районного та обласного рівня

Нова спортивна будівля зводиться за принципами інклюзивності: тут буде ліфт та підіймач для людей з інвалідністю. Також врахують нові норми теплопровідності та енергоощадження.

Раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що протягом 2021 року в Україні збудують і відремонтують 80 стадіонів і 29 басейнів у рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського.



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