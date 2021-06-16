У Чугуєві почали «Велике будівництво» нового спортивного комплексу
Новий, зведений з нуля фізкультурно-оздоровчий комплекс з’явиться у Чугуєві (Харківська область). Роботи стартували у червні за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво», інформує обласна адміністрація.
Комплекс матиме будівлю загальною площею 1 450 кв. м з ігровою залою 40×21,5 м. На другому поверсі планують розташувати боксерський ринг та приміщення для занять різними видами спорту. На універсальному полі можна буде організувати футбольний, баскетбольний, волейбольний та тенісні майданчики.
Комплекс прийматиме змагання районного і обласного рівня. Громада давно потребувала такого об’єкту, адже місту бракує спортивної інфраструктури. Деякі футбольні команди навіть змушені тренуватися у Харкові.
Зараз будівельники працюють над створенням фундаменту будівлі, після чого почнуть основний етап — облаштування каркасу. Паралельно впорядковуватимуть прилеглу територію.
Нова спортивна будівля зводиться за принципами інклюзивності: тут буде ліфт та підіймач для людей з інвалідністю. Також врахують нові норми теплопровідності та енергоощадження.
Раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що протягом 2021 року в Україні збудують і відремонтують 80 стадіонів і 29 басейнів у рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського.
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