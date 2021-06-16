Політолог оцінив шанси ОПЗЖ стати правлячою партією в Україні

«Опозиційна платформа — За життя» ідеологічно схожа з лівоцентристськими партіями у Прибалтиці, і в неї є всі шанси стати правлячою в Україні. Про це пише видання Baltnews.

Журналісти пишуть, що Україна все більше йде шляхом «прибалтизації» політичної системи. На думку українського політолога Олексія Якубіна, якого цитує видання, партія «Опозиційна платформа — За життя», яка виступає за нормалізацію відносин ву питаннях співпраці з Росією, схожа на лівоцентристські політичні сили в Естонії і Латвії — Центристська партія і «Згода».

«Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) — це лівоцентристська партія. З різними «крилами» вона виступає, я б сказав, за нормалізацію відносин з Росією, виконання Мінських угод. Вони розуміють, що географія впливає. Ця партія виступає за те, щоб розвивати Україну", — заявив експерт Baltnews.

Він зазначає, що ОПЗЖ, на відміну від «Злагоди» у Латвії і Центристської партії в Естонії, має серйозну соціальну базу, і тому у неї є всі шанси стати навіть правлячою політичною силою.

«З одного боку, є фактор втрати Криму та Донбасу, і це позначається на кількості виборців. Але я думаю, що можливість у ОПЗЖ поборотися за владу є, тому що, наприклад, „Слуга народу“ отримала більшість голосів завдяки виборцям зі сходу, оскільки це була нова партія, а зараз подібної ситуації вже немає. І в нинішній ситуації ОПЗЖ могла б отримати значно більше голосів на виборах», — пояснив Якубін.

За його оцінкою, якби зараз проходили президентські вибори, до другого туру могли б потрапити Зеленський і представник «Опозиційною платформи — За життя», результат голосування міг би закінчитися на користь останнього.



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