«Велике будівництво»: до осені «Автомагістраль-Південь» добудує нову об’їзну курортного Трускавця

Уже восени цього року до Трускавця можна буде потрапити новою об'їзною дорогою, яку компанія-підрядник «Автомагістраль-Південь» будує в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Нова дорога проходить осторонь від карстових провалів, що зруйнували стару дорогу. Подробиці будівництва нової об'їзної повідомляються на офіційній сторінці програми «Велике будівництво» у Facebook.

Цей проєкт вважається одним з наймасштабніших для «Великого будівництва» всієї Львівської області. Його реалізація дозволить зробити сполучення між курортами Львівської області зручним і безпечним.

Сполучення із Трускавцем ускладнилося після руйнування колишньої дрогобицької дороги в напрямку Борислава та Східниці, якої в 2017—2020 роках торкнулися карстові провали. У підсумку, сьогодні до Трускавця можна в'їхати тільки через Стебник або Борислав, що збільшує час у дорозі.

Нова дорога пройде в стороні від карстових провалів. Йдеться про ділянку протяжністю 3,8 км від перехрестя між селами Модричі та Сільце до виїзду з Трускавця в напрямку Борислава.

Роботи тут почалися ще восени минулого року, і за цей час підрядник уже встиг зняти рослинний шар ґрунту, розчистити ділянку будівництва від чагарнику, влаштувати обойми з геосинтетичних матеріалів в основі земляного полотна на ділянках із загрозою провалів. Також було розпочато спорудження земляного полотна і будівництво чотирьох водопропускних труб.

Зараз на будівництві дороги тривають земляні роботи: йде розробка ґрунту і влаштування насипу земляного полотна. Також влаштовуються входи і виходи водопропускних труб.

На новій об'їзній додатково будуть побудовані дві кільцеві розв'язки, дві очисні споруди для стічних вод, перевлаштовані інженерні мережі, зроблені перехідно-швидкісні смуги, а також з'їзди і примикання.

На об'єкті задіяно 50 працівників та 30 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні буде побудовано і відремонтовано 6500 км доріг як державного, так і місцевого значення. Відновлять і побудують також 150 мостів.



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